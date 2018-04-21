video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 07:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 106 أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطروح

السبت، 21 أبريل 2018 06:08 م
تنفيذ 106 أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطروح حملة أمنية - أرشيفية


مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 106 أحكام قضائية، وفحص 19 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 8 مسجلين خطر و11 مشتبه فيهم وتنفيذ حكم فى قضية جنائية، و45 حكم جزئى و4 أحكام مستأنفة و49 حكم بغرامات و 7 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 354 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات فى حملة مرورية بمطروح

محافظة مطروح

مطروح

اخبار محافظة مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
وزير التعليم العالى: لا تغيير بقواعد التنسيق خلال عامين على الأقل

وزير التعليم العالى: لا تغيير بقواعد التنسيق خلال عامين على الأقل

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة