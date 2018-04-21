تنفيذ 106 أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطروح

تنفيذ 106 أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطروحالسبت، 21 أبريل 2018 06:08 م
حملة أمنية - أرشيفية
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 106 أحكام قضائية، وفحص 19 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.
وتلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 8 مسجلين خطر و11 مشتبه فيهم وتنفيذ حكم فى قضية جنائية، و45 حكم جزئى و4 أحكام مستأنفة و49 حكم بغرامات و 7 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
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