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"تعليم الإسكندرية" تنظم حفل بطولة كأس الرئيس للتفوق الرياضى

السبت، 21 أبريل 2018 05:02 م
"تعليم الإسكندرية" تنظم حفل بطولة كأس الرئيس للتفوق الرياضى المشاركون فى الحفل


الإسكندرية - جاكلين منير
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حفل ختام بطولة كأس الرئيس للتفوق الرياضى ومهرجان الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية، وذلك فى مدينة الشباب بأبى قير، بحضور هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات التربوية بوزارة التربية والتعليم نائبا عن وزير التربية والتعليم، وإيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة بوزارة التربية والتعليم التربوية.

وتضمن الحفل معرض للأنشطة التربوية، وحفل ختام الأنشطة الرياضية، الذى اشتمل على مجموعة من العروض الفنية الغنائية والرياضية المتنوعة من عروس البحرالإسكندرية إلى أصالة النوبة .

وقام هشام السنجرى وإيمان حسن بتكريم آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وأحمد كمال رئيس مجلس الأباء والأمناء، والعقيد عمرو حسن المستشار العسكرى لمحافظ الإسكندرية لجهودهم المبذولة.


وفى نهاية الحفل تم تكريم الفرق الفائزة بمجموعة من الدروع والكؤوس، وقد حصلت مديرية التربية والتعليم  بالإسكندرية على المركز الأول فى كرة السلة بنات والمركز الأول السلة بنين والمركز الثانى كرة الطائرة والمركز الرابع فى كرة اليد.


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