تشييع جثمان ضحية السحل ببولاق الدكرور فى مسقط رأسه بالدقهلية

تشييع جثمان ضحية السحل ببولاق الدكرور فى مسقط رأسه بالدقهليةالسبت، 21 أبريل 2018 03:33 م
المجنى عليه
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شيع المئات من أبناء محافظة الدقهلية، جثمان زين العابدين زين، ضحية السحل ببولاق الدكرور، فجر اليوم السبت.
وشارك العديد من أهالى منية النصر فى الجنازة، وطالبوا بالقصاص من القتلة، وسرعة القبض على المتهمين الستة الهاربين، والمتورطين فى قتل الشاب وسحله وطعنه 50 طعنة.
وانطلق الجثمان من قرية الكردى فى مشهد مهيب، وخيم الحزن على أهالى القتيل، والذى كان من المقرر أن يقام حفل سبوع مولوده اليوم.
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