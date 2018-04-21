تركيب كاميرات بلجان الثانوية العامة ذات الطبيعة الملتهبة بكفر الشيخ

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وكيلة الوزارة، اليوم السابت ، بحضور هناء شهاب ، وكيل المديرية ، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذي ، وصلاح فهمي، مدير عام الشئون المالية والإدارية ،وسلامه الويشي مدير عام التعليم العام ، ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني ، وكل مديري الإدارات التعليمية، وحاتم شوشان ، مدير أمن مديرية التربية والتعليم.

وأضافت وكيلة الوزارة ، أنها حريصة على الطلاب أكثر من حرص أولياء أمورهم عليهم ، مؤكدة أنها شددت على جاهزية لجان الثانوية العامة، مطالبة من مديري الإدارات التعليمية ، تقديم تقرير كامل عن كل المدارس التي ستشهد امتحانات الثانوية العامة ، وكذلك الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين، وكل البنود الخاصة بالامتحانات لبحث مدى مناسبة اللجان لأداء الطلاب الامتحانات من حيث الأسوار والتأمين ، والفرش في الاستراحات وكل احتياجات المراقبين والملاحظين بها ، لكون مناسبة لمكانتهم ، بالإضافة لتلقيها تقرير يومي عن امتحانات الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية ، وتشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية الخاصة بالشهادة الإعدادية ، والثانوية العامة .