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تركيب كاميرات بلجان الثانوية العامة ذات الطبيعة الملتهبة بكفر الشيخ

السبت، 21 أبريل 2018 04:31 م
تركيب كاميرات بلجان الثانوية العامة ذات الطبيعة الملتهبة بكفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء الإجماع


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قالت الدكتورة بثينه كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إنها قررت تركيب كاميرات بمداخل المدارس التي بها لجان الثانوية العامة، بالإضافة لتركيب كاميرات داخل اللجان ذات الطبيعة الملتهبة  فقط ، حرصاً على أداء الطلاب الامتحانات في جو مناسب، وتفادي لأي أحداث تشهدها اللجان قد تعيق من أداء الطلاب للامتحانات .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وكيلة الوزارة، اليوم السابت ،  بحضور هناء شهاب ، وكيل المديرية ، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذي ، وصلاح فهمي، مدير عام الشئون المالية والإدارية ،وسلامه الويشي مدير عام التعليم العام ، ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني ، وكل مديري الإدارات التعليمية، وحاتم شوشان ، مدير أمن مديرية التربية والتعليم.  

وأضافت وكيلة الوزارة ، أنها حريصة على الطلاب أكثر من حرص أولياء أمورهم عليهم ، مؤكدة أنها شددت على جاهزية لجان الثانوية العامة، مطالبة من مديري الإدارات التعليمية ، تقديم تقرير كامل عن كل المدارس التي ستشهد امتحانات الثانوية العامة ، وكذلك الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين، وكل البنود الخاصة بالامتحانات  لبحث مدى مناسبة اللجان لأداء الطلاب الامتحانات من حيث الأسوار والتأمين ، والفرش في الاستراحات  وكل احتياجات المراقبين والملاحظين بها ، لكون مناسبة لمكانتهم ، بالإضافة لتلقيها تقرير يومي عن امتحانات الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية ، وتشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية الخاصة بالشهادة الإعدادية ، والثانوية العامة .

 

 


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