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السبت، 21 أبريل 2018 01:15 م
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تحصين 298 ألف و993 طائر واختبار لـ4335 رأس ماشية من البروسيلا والدرن بالشرقية

السبت، 21 أبريل 2018 01:09 م
تحصين 298 ألف و993 طائر واختبار لـ4335 رأس ماشية من البروسيلا والدرن بالشرقية تحصين الطيور - أرشيفية


الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى فى الشرقية، أن المديرية قامت بجهد كبير ومكثف خلال الفترة من شهر مارس 2018م فى مجال الأمراض المشتركة حيث تم إجراء اختبار البروسيلا ل 2323 رأس ماشية، واختبار الدرن لـ 2012 رأس ماشية.

وفى مجال الوقاية من أمراض الدواجن تم تحصين 298 ألف و 993 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور من خلال الوحدات البيطرية ولجان التحصين بالقرى بعدد 157 لجنة  3178 منزل.

وفى مجال الفحص والعلاج تم فحص وعلاج 10 ألاف و 639 رأس ماشية بالوحدات البيطرية وتجريع 24 ألف و 625 رأس ماشية  لمكافحة الطفيليات الداخلية ورش 71 ألف و 14 رأس ماشية، لمكافحة الطفيليات الخارجية.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

من جانبه أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، فى بيان، أهمية تكثيف الحملات البيطرية لتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور وإجراء إختبارات البروسيلا والدرن للماشية للحفاظ عليها من الأمراض، وذلك فى إطار الحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وزيادتها بمختلف قرى ومراكز المحافظة مؤكداً على ضرورة تفعيل العمل داخل الوحدات البيطرية وتقديم أفضل الخدمات للمترددين عليها.

 

 

 

 

 


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