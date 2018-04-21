تحرير 1094 مخالفة مرورية وفحص 19 سيارات فى حملة بالمنوفية







المنوفية - محمد فتحى

شنت، اليوم، مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة عن تحرير 1094 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 64 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و80 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 8 درجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ18حالة تحدث فى المحمول، و97 حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 مرور، تم ضبط 810 مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما فحصت الحملة 19 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من أحتوائها على مواد متفجرة.