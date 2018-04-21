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تأديب جامعة بنها يجازى 4 موظفين ويبرئ الخامس فى قضية منظومة الكاميرات

السبت، 21 أبريل 2018 01:01 م
تأديب جامعة بنها يجازى 4 موظفين ويبرئ الخامس فى قضية منظومة الكاميرات جامعة بنها


القليوبية-نيفين طه
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أصدر مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها قرارا بمجازاة 4 من العاملين بالجامعة وبراءة الخامس فى قضية منظومة الكاميرات بالجامعة وماشابها من مخالفات إدارية وذلك فى الدعوى التأديبية المقامة من الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها ضد الموظفين الخمسة.

وقرر المجلس برئاسة أمين عام الجامعة وعضوية مستشار بمجلس الدولة ووكيل كلية الحقوق بالجامعة مجازاة "ج. ص" كبير اخصائيين بدرجة مدير عام بالخصم شهر من راتبه لما نسب إليه من مخالفات.

وكذلك مجازاة كلا من "ج .ج" مدير إدارة المشتريات و "م.س" الموظف بالإدارة بالخصم 15 يوما من راتب كلا منهما ومجازاة العقيد سامح مدبولى بالإدارة العامة للأمن بالخصم 25 يوما من راتبه، وقرر المجلس براءة "م.م.ا" مدير إدارة المخازن بالجامعة.

كان الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها قد اقام الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 2017 م ضد المذكورين فى القضية الخاصة بوجود مخالفات إدارية بمناقصة شراء الكاميرات بمختلف كليات الجامعة والإدارة.

 


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