انطلاق المؤتمر العلمى الطلابى الثالث بعلوم الزقازيق بعنوان "نحو إبداع معرفى"







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور محمد أحمد فؤاد العراقى عميد كلية العلوم جامعة الزقازيق أنه تنطلق صباح غد الاحد الثانى والعشرين من ابريل وعلى مدار يومان المؤتمر العلمى الطلابى الثالث للعام الثالث على التوالى بالكلية بعنوان "نحو ابداع معرفى".

تحت رعاية الدكتور خالد حسن عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور محمد العراقى عميد الكلية والدكتور محمد حسن شريف وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

وأضاف العراقى لـ"اليوم السابع" أن رسالة المؤتمر هى العمل على تخطيط وتنفيذ وتطوير برامج تحفذ الطلاب للاسهام فى بناء وطنهم وتعميق الانتماء من خلال مشاركتهم فى مشاريع بحثية وابتكارية واعمال ابداعية فى التخصصات المختلفة مع اكسابهم المهارات الاكاديمية والشخصية وتعظيم قيم التعاون والتنافس الشريف.

وأوضح العراقى أن محاور المؤتمر تدور حول أن الكلية تدعو طلاب البكالوريوس بالافكار الابتكارية ومشروعات التخرج وكذلك طلاب الدراسات العليا للمشاركة بابحاث الماجستير والدكتوراه فى مجالات الرياضيات وتطبيقاتها وعلوم الحاسب والبرمجيات والكيمياء والتطبيقات الصناعية وعلوم المواد وتكنولوجيا النانو وعلوم البيئة وتطبيقاتها وعلوم الارض وتطبيقاتها وتنقية وتحلية المياه والتغيرات المناخية والتأثير البيئى وعلوم الحياة وبيوتكنولوجى.

وقال الدكتور محمد شريف وكيل الكلية للتعليم والطلاب ان اهداف المؤتمر هى اتاحة الفرصة لأصحاب المواهب من طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا لإبراز نقاط التميز لديهم من خلال محاور وفعاليات المؤتمر وإثراء الأكاديمية الطلابية بعرض ونشر الانتاج العلمى والإبداعى للطلاب وتعزيز القيم البحثية.

وقالت الدكتورة إيمان يوسف تهامى المشرف الاكاديمى بان من أهم أهداف المؤتمر تشجيع مشاريع التخرج والرسائل العلمية وتحولها الى مشاريع تطبيقية لها مردود على المجتمع وتلبى متطلبات سوق العمل.