انتشال جثة تاجر مخدرات قفز فى النيل هربا من الشرطة بدمياط

انتشال جثة تاجر مخدرات قفز فى النيل هربا من الشرطة بدمياطالسبت، 21 أبريل 2018 09:28 م
جثة - أرشيفية
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نجح رجال الإنقاذ النهرى بدمياط فى انتشال جثة مطلوب أمنيا قفز فى النيل هربا من قوات الشرطة.
تعود تفاصيل الواقعة عند قيام ضباط مباحث مركز كفر سعد بأستهداف المحكوم عليه ابراهيم مصطفى ابوالنجا بفرية كفر المنازلة مركز كفر سعد بناء على اذن من النيابة العامة والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 احكام حبس بأجمالى 3 سنوات والسابق اتهامة فى 19 قضية مابين اتجار مخدرات وسلاح نارى و سرقة بالاكراة قام محاولا الهروب من القوات بالقفز فى نهر النيل حتى لا يتمكنا من ضبطة حيث لقى حتفة .
و انتقل الى مكان الواقعة قيادات المديرية وتم اخطار النيابة العامة لعمل المعاينة واتخاذ الاجراءات القانونية.
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