المقاومة الوطنية اليمنية تسيطر على تباب ومواقع للحوثيين بـ"المخا والبرح"السبت، 21 أبريل 2018 08:15 م
جيش اليمن
إضافة تعليق
أفادت قناة سكاى نيوز عربية، بنبأ عاجل، أن المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة طارق محمد عبد الله صالح، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، تسيطر على تباب ومواقع عسكرية للحوثيين بمفرق المخا والبرح.
وقامت مقاتلات التحالف العربى بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، بتدمر مخزن أسلحة وذخائر وآليات عسكرية للحوثيين بمفرق المخا ضمن عملية واسعة بالساحل الغربى.
إضافة تعليق
فيديو.. فضائح كذبة الكيماوى تتوالى.. سفير أمريكى سابق: "الخوذ البيضاء" وراء الفيديو المفبرك.. وترامب استند لمعلومات مضللة لضرب سوريا.. سيناتور: لا أدلة على استخدام الكيماوى بدوما..وقناة أمريكية تفضح دول العدوان
صور.. 83 من جميلات العالم يجرين تحليل فيروس سى من مدينة المائة باب.. يبعثن رسالة سلام من المعابد والمقابر الفرعونية بالأقصر.. ومرشد سياحى: المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة 2018 هتفن: تحيا مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة