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الصليب الأحمر: 10% من المدنيين فى اليمن يتمتعون بالطاقة الكهربائية

السبت، 21 أبريل 2018 01:57 م
الصليب الأحمر: 10% من المدنيين فى اليمن يتمتعون بالطاقة الكهربائية الصليب الأحمر الدولى - أرشيفية


أ ش أ
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دعا الرئيس المنتهية ولايته لبعثة الصليب الأحمر فى اليمن ألكسندر فيت، جميع أطراف النزاع للجلوس إلى طاولة الحوار، للنظر فى إمكانية إسهامها فى تفعيل الحركة البحرية التجارية إلى اليمن، لاسيما عبر ميناء الحديدة الشمالى.

وأشار فيت - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت - إلى أن 10% فقط من المدنيين لديهم إمكانية التمتع بالطاقة الكهربائية فى مدن وبلدات البلاد، لافتا إلى الأهمية القصوى لمولدات الطاقة ليس من ناحية تزويد السكان بالكهرباء فقط، بل وبالنسبة لاستمرارية عمل محطات ضخ المياه.

وأكد أن "الصليب الأحمر" يتعاون مع المنظمة الأممية للطفولة "اليونيسيف" فى إصلاح مولدات الطاقة المعطلة فى محطات ضخ المياه وتزودها بالوقود، مضيفا أنه لولا هذه الجهود لتوقفت هذه المحطات عن العمل، وكان منسق الإغاثة الطارئة فى الأمم المتحدة مارك لوكوك قد أعلن لمجلس الأمن الدولى - فى وقت سابق - أن أكثر من 22 مليون شخص، فى حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.


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