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الشرطة العمانية: لا شبهة جنائية وراء وفاة الموسيقار افيتشى فى السلطنة

السبت، 21 أبريل 2018 06:15 م
الشرطة العمانية: لا شبهة جنائية وراء وفاة الموسيقار افيتشى فى السلطنة شرطة - أرشيفية


(أ ف ب)
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أعلن مصدر فى الشرطة العمانية اليوم السبت، أن "لا شبهة جنائية" وراء وفاة منسق الموسيقى السويدى افيتشي، الذى عثر عليه ميتا فى مسقط.

وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته إنه تم اجراء تشريحين لجثة افيتشى (28 عاما)، مضيفا: نحن نؤكد أن "لا شبهة جنائية وراء الوفاة".

 

       

 


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الشرطة العمانية

الموسيقار افيتشى

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