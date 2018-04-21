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السفير السعودى باليمن: ندعم تفعيل مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة

السبت، 21 أبريل 2018 04:22 م
السفير السعودى باليمن: ندعم تفعيل مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة السفير السعودى فى اليمن محمد آل جابر


أ ش أ
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قال السفير السعودى فى اليمن محمد آل جابر، إنه يجرى التنسيق مع الجهات الدولية والأمم المتحدة بشأن احتجاز ميليشيات الحوثى 19 سفينة مشتقات نفطية، مشيرا إلى دعم تفعيل المقترح الدولى بنقل إدارة ميناء الحديدة اليمنى - الذى تسيطر عليه ميليشيات الحوثى - إلى الأمم المتحدة.

وأضاف آل جابر - فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز)، اليوم السبت - أن هذا الإجراء يساعد فى إدارة الأموال المخصصة للإغاثة ووقف تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية، وأعلن السفير السعودى لدى اليمن محمد آل جابر - فى وقت سابق - احتجاز ميليشيات الحوثى 19 سفينة مشتقات نفطية فى منطقة "رمى المخطاف" ومنعها من دخول ميناء الحديدة.


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