الرئيس العراقى يدعو نظيره الكوبى إلى زيادة التعاون المشترك بين البلدين

الرئيس العراقى يدعو نظيره الكوبى إلى زيادة التعاون المشترك بين البلدينالسبت، 21 أبريل 2018 01:53 م
الرئيس العراقى فؤاد معصوم
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دعا الرئيس العراقى فؤاد معصوم، اليوم السبت، نظيره الكوبى الجديد ميجيل دياز كانيل، إلى المزيد من التعاون بين البلدين.
وذكر بيان عن رئاسة الجمهورية العراقية - أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى - "أن الرئيس معصوم بعث اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس الكوبى الجديد ميجيل دياز كانيل، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الدولة لجمهورية كوبا".
وقال معصوم - بحسب البرقية - "باسمى شخصيا وباسم الشعب العراقى، أعرب لكم وللشعب الكوبى الصديق عن أصدق التهانى بانتخابكم رئيسا لمجلس الدولة لجمهورية كوبا، متمنيا لكم كل النجاح ولبلادكم كل التقدم والسلام والازدهار وللعلاقات بين بلدينا المزيد من التعاون وبما يحقق مصالحهما المشتركة".
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