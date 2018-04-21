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الداخلية الكويتية: تحديد هوية فلبينيين ساعدوا خادمة على الهرب من منزل كفيلها

السبت، 21 أبريل 2018 04:25 م
الداخلية الكويتية: تحديد هوية فلبينيين ساعدوا خادمة على الهرب من منزل كفيلها الشرطة الكويتية - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين ساعدوا الخادمة الفلبينية على الهروب من منزل كفيلها.

وأوضحت الإدارة - فى بيان اليوم - أن المتهمين ثلاثة ويحملون الجنسية الفلبينية، مشيرة إلى أنه تم التعرف عليهم، وجار إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة، وأكدت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح، يولى هذه الواقعة الخطيرة اهتماما كبيرا، حيث أصدر توجيهاته للجهات الأمنية المعنية بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، والكشف عن كافة ملابسات القضية، وأشارت إلى أن (الداخلية) تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية حول هذا الموضوع، معربة عن القلق العميق تجاه هذه الواقعة غير المسبوقة، وأن الوزارة تحتفظ بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية استدعت أمس الجمعة سفير  الفلبين لدى الكويت، وسلمته مذكرتى احتجاج تتعلقان بالتصريحات التى صدرت من بعض المسؤولين الفلبينين، والتى تنطوى على إساءة بالغة للكويت، فضلا عن التصرفات التى قام بها بعض العاملين فى سفارة الفلبين، التى تمثل إخلالا وتجاوزا للأعراف الدبلوماسية التى تحكم علاقات البلدين.


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