الإنقاذ النهرى يكثف جهوده لانتشال جثتى شخصين غرقا بدمياط

الإنقاذ النهرى يكثف جهوده لانتشال جثتى شخصين غرقا بدمياطالسبت، 21 أبريل 2018 07:14 م
غريق - أرشيفية
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يكثف رجال الإنقاذ النهرى جهودهم فى أعمال البحث لانتشال جثة شخص غرق بترعة السلام أمام قرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط، كما يكثف رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال جثة شخص آخر غرق بترعة بقرية كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد.
تلقت إدارة الحماية المدنية بدمياط إخطارا من شرطة النجدة تفيد غرق شخصين فى حادثين منفصلين.
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