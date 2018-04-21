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السبت، 21 أبريل 2018 07:20 م
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الإنقاذ النهرى يكثف جهوده لانتشال جثتى شخصين غرقا بدمياط

السبت، 21 أبريل 2018 07:14 م
الإنقاذ النهرى يكثف جهوده لانتشال جثتى شخصين غرقا بدمياط غريق - أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
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يكثف رجال الإنقاذ النهرى جهودهم فى أعمال البحث لانتشال جثة شخص غرق بترعة السلام أمام قرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط، كما يكثف رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال جثة شخص آخر غرق بترعة بقرية كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد.

تلقت إدارة الحماية المدنية بدمياط إخطارا من شرطة النجدة تفيد غرق شخصين فى حادثين منفصلين.

 


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