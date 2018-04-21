الأهالى يقتلون كلب مسعور بعد عقره الأطفال بطنطا

الأهالى يقتلون كلب مسعور بعد عقره الأطفال بطنطاالسبت، 21 أبريل 2018 02:27 م
الكلب المسعور
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تمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث مركز طنطا، من ضبط عامل خرده بعد إطلاقه كلب شرس على المواطنين بقرية سبرباى لإثارة الذعر بينهم، ما أسفر عن عقر 3 أطفال، حتى تمكن الأهالى من قتل الكلب.
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز سمنود، بورود إشارة من مستشفى المنشاوى العام بوصول الطفل زياد إبراهيم الشحرى 7سنوات مصاب بعقر كلب بالقدم اليمنى، والطفل أحمد السيد عزب 7 سنوات تلميذ، مصاب بعقر كلب بالقدم اليسرى، والطفل أحمد مصطفى شعبان 7 سنوات مصاب بعقر كلب بالقدم اليسرى.
وبسؤال أولياء أمورهم اتهموا "محمد خ ع" 27 سنة عامل خردة " صاحب الكلب" بالتسبب فى إحداث اصابتهم، وتم ضبطه وقرر قيام الأهالى بقتل الكلب، وتحرر المحضر 17520جنح مركز طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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