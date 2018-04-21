إنشاء 22 محلا تجاريا للشباب بحى بالخارجة

إنشاء 22 محلا تجاريا للشباب بحى بالخارجةالسبت، 21 أبريل 2018 03:57 م
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
إضافة تعليق
قال رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد المهندس مجدى الطماوي، إن المحافظة انتهت من إنشاء 22 محلا تجاريا للشباب بحى 25 يناير بتكلفة تخطت مليونا و700 ألف جنيه، كما يجرى حاليا تنفيذ ممشى سياحى غرب مدينة الخارجة.
وأضاف الطماوي، فى بيان اليوم السبت، أنه يتم حاليا إنشاء محلات تجارية لطرحها أمام الشباب بحى البستان الذى يقع جنوب المدينة، كما يجرى الانتهاء من 10 محلات بهدف تدعيم الحى بكافة الخدمات باعتباره من الأحياء السكنية الجديدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 50% من الأعمال حتى الآن وسيتم الإعلان عن بدء تلقى الطلبات لفرزها بالشروط التى أقرها مركز الخارجة وستكون الأولوية لغير العاملين بالحكومة والشباب الذى لم يستفيد من أية مشروعات سابقة.
إضافة تعليق
بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات
الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة