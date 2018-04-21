إنشاء 22 محلا تجاريا للشباب بحى بالخارجة

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قال رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد المهندس مجدى الطماوي، إن المحافظة انتهت من إنشاء 22 محلا تجاريا للشباب بحى 25 يناير بتكلفة تخطت مليونا و700 ألف جنيه، كما يجرى حاليا تنفيذ ممشى سياحى غرب مدينة الخارجة.

وأضاف الطماوي، فى بيان اليوم السبت، أنه يتم حاليا إنشاء محلات تجارية لطرحها أمام الشباب بحى البستان الذى يقع جنوب المدينة، كما يجرى الانتهاء من 10 محلات بهدف تدعيم الحى بكافة الخدمات باعتباره من الأحياء السكنية الجديدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 50% من الأعمال حتى الآن وسيتم الإعلان عن بدء تلقى الطلبات لفرزها بالشروط التى أقرها مركز الخارجة وستكون الأولوية لغير العاملين بالحكومة والشباب الذى لم يستفيد من أية مشروعات سابقة.