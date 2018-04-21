إصابة 9 أشخاص جراء تصام سيارتين غرب الإسكندرية

أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،إصابة 9 أشخاص أثر وقوع حادث تصادم صباح اليوم السبت بمدخل منطقة عبد القادر غرب الإسكندرية على الطريق الصحراوى،وتم نقلهم لمستشفى العامرية العام.