إصابة 9 أشخاص جراء تصام سيارتين غرب الإسكندرية

إصابة 9 أشخاص جراء تصام سيارتين غرب الإسكندريةالسبت، 21 أبريل 2018 03:48 م
الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
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أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،إصابة 9 أشخاص أثر وقوع حادث تصادم صباح اليوم السبت بمدخل منطقة عبد القادر غرب الإسكندرية على الطريق الصحراوى،وتم نقلهم لمستشفى العامرية العام.
وأشار الفناجيلى فى بيان صادر اليوم إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ابراهيم محمد عبد الفتاح 42 سنة بكدمات في الصدر واشتباه نزيف بالبطن ،وحسين أحمد علي 42 سنة كدمات متفرقة واشتباه نزيف بالبطن ،ومحمد السيد علي 41 سنة إشتباه كسر بعظام الكتف الايمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،وطاهر حسن عبد الغني 51 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات بانحاء الجسم ،ومحمود أحمد عباس 50 سنة إشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الايمن ،و حسن ابراهيم جبر 57 سنة كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات متفرقة ،وعزت محسن السعيد 30 سنة مصاب باشتباه نزيف في البطن وكدمات وسحجات ،ومؤمن مجدي السيد 28 سنة مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية ونزيف بالبطن ،وعادل محمد عبد القادر 37 سنة كدمات بالصدر واخري متفرقة بجميع انحاء الجسم.
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