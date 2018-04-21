إصابة مدنيين اثنين فى انفجار عبوة ناسفة غرب بغداد







أ ش أ

أفاد مصدر أمنى بالشرطة العراقية، اليوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة غربى بغداد.

وقال المصدر - الذى رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز)، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، بالقرب من سوق شعبية فى منطقة الزيدان بقضاء أبو غريب غربى بغداد، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين"، وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج".