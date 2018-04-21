إدراج محطة تحلية مياه الصرف بقرية ميت الديبة بكفر الشيخ بالخطة الجديدة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، بمحافظة كفر الشيخ، إن وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أدرجت محطة تحليه مياه الصرف ومحطة الصرف بقرية ميت الديبة وتوابعها التابعة للمركز، للعام المالى 2018 \2019، وسيتم إنشاء المحطة العام الجارى، مؤكدة على أن المجلس التنفيذى للمحافظة وافق على تسليم 4 أفدنة تبرع بها أهالى قرية ميت الدببة لتنفيذ المشروع، وهو يعد جهد كبير .

وأضاف الشحات جاب الله عبده، أحد الأهالى: "جميع أهالى القرية سعداء بذلك المشروع العظيم، وهو حلم كنا نحلم به على مدار عشرة أعوام، والحمد سيتم تنفيذه، مؤكداَ أن الأهالى تبرعوا لشراء المساحة التى ستنشأ عليها المحطة، وعلى مدار عامين يقوم أهالى القرية بجهود عظيمة بجمع ثمن الأرض، والتى جمعت من كل فرد بالقرية، وكان هناك تسابق من أهالى القرية على فعل الخير، مما يعكس معدن المصريين العظيم، الصرف الصحى الضعيف كاد أن ينفجر بوجه الأهالى بمنازلهم، فذلك والمشروع سوف يحافظ على المنازل والأراضى الزراعية وحياة المواطنين وصحتهم ".

ووجه محمد عز الدين، مسئول اللجنة بالقرية، الشكر للأهالى ومجلس المدينة والمحافظة ووزارة الإسكان والرئيس السيسى، على إدراج القرية ضمن ذلك المشروع العظيم، مضيفًا: "فهو حلم كان صعب المنال، أن نجد شبكة صرف صحى حقيقىة بقريتنا، ومحطة تحليه تروى الأراضى الزراعية بعد إعادة تدوير المياه، حلم الحفاظ على الصحة العامة بعد كثرة الأمراض التى تنهش بنا، وحلم الحفاظ على أراضينا ومنازلنا من الانهيار".

وأكد الدكتور محمد سعد الدين، صيدلى، على أن المشروع جاء نتيجة تكاتف أهالى القرية بجمع التبرعات لشراء الأرض التى سيقام عليها المشروع، إضافة للاستجابة السريعة من قبل رئيس مجلس المدينة والمحافظ والمتابعة للقيادات واللجنة الشعبية بالقرية بسرعة إدراج المشروع لإنقاذ القرية والمنازل التى باتت مهددة بسبب خفض المنسوب.