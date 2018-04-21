إحتفالية بعيد تحرير شمال سيناء ويوم اليتيم بعنوان " كن مع النبى فى الجنة"







شمال سيناء - محمد الحر

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصهة بالعريش ،اليوم الأحد ،إحتفالية خاصة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ، ويوم اليتيم بحديقة المالح تحت شعار "كن مع النبي في الجنة" ، برعاية محافظة شمال سيناء السيد اللواء عبد الفتاح حرحور ومديرية التضامن الاجتماعي.

وقال عبد الرحمن قويدر، مسئول بالجمعية ،أنه تم اليوم من خلال عدد من الأنشطة المختلفة رسم البهجة على وجوه عدد كبير من الايتام وذوي الإحتياجات الخاصة ، بالتزامن مع الإحتفال بذكرى غالية على قلوب كافة المصريبن زهي ذكرى تحرير سيناء الغالية.

واكد أشرف الكاشف، ان الإحتفالية إشتملت ،علي فقرات فنية وغنائية وخاصة الأغاني الوطنية الخاصة بتحرير وعودة سيناء الحبيبة إلى حضن الوطن، وألعاب وفقرات فنية وشعرية متنوعة.

وقال محمد حمدي سعد أن الجمعية إعتادت علي تنظيم هذه الإحتفالية السنوية كنوع من المشاركة المجتمعية ،لإدخال البهجة ورسم البسمة علي وجوه الأطفال في هذا اليوم.