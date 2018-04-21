video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 07:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحتفالية بعيد تحرير شمال سيناء ويوم اليتيم بعنوان " كن مع النبى فى الجنة"

السبت، 21 أبريل 2018 06:41 م
إحتفالية بعيد تحرير شمال سيناء ويوم اليتيم بعنوان " كن مع النبى فى الجنة" جانب من الاحتفال


شمال سيناء - محمد الحر
إضافة تعليق

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصهة بالعريش ،اليوم الأحد ،إحتفالية خاصة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ، ويوم اليتيم بحديقة المالح  تحت شعار "كن مع النبي في الجنة" ، برعاية محافظة شمال سيناء السيد اللواء عبد الفتاح حرحور ومديرية التضامن الاجتماعي.
 
وقال عبد الرحمن قويدر،  مسئول بالجمعية ،أنه تم اليوم من خلال عدد من الأنشطة المختلفة رسم البهجة على وجوه عدد كبير من الايتام وذوي الإحتياجات الخاصة ، بالتزامن مع الإحتفال بذكرى غالية على قلوب كافة المصريبن زهي ذكرى تحرير سيناء الغالية.
 
واكد أشرف الكاشف، ان الإحتفالية إشتملت ،علي فقرات فنية وغنائية وخاصة الأغاني الوطنية الخاصة بتحرير وعودة سيناء الحبيبة إلى حضن الوطن، وألعاب وفقرات فنية وشعرية متنوعة.
 
وقال  محمد حمدي سعد أن الجمعية إعتادت علي تنظيم هذه الإحتفالية  السنوية كنوع من المشاركة المجتمعية ،لإدخال البهجة ورسم البسمة علي وجوه الأطفال في هذا اليوم. 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 5 ساعات

اخبار شمال سيناء

ذكرى تحرير سيناء

العريش

يوم اليتيم




لا تفوتك
وزير التعليم العالى: لا تغيير بقواعد التنسيق خلال عامين على الأقل

وزير التعليم العالى: لا تغيير بقواعد التنسيق خلال عامين على الأقل

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة