إحالة 24 طبيب وصيدلى وممرض للتحقيق بشبين القناطر

وكانت أجهزة المتابعة، وإدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة شبين القناطر برئاسة أحمد أمام، قد تفقدت اليوم السبت فى جولة مفاجأة عدد من الوحدات الصحية بقرية المريج، وكفر الشوبك، وكفر سندوه، وقرية الشوبك، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الوحدات وتوافر الأدوية والأطقم الطبية اللازمة من الأطباء والممرضين، حيث تبين غياب 24 موظفا عن العمل بدون إذن مسبق، وتم الشطب عليهم بدفاتر الحضور والإنصراف، تمهيداً لإحالتهم للتحقيق.

ومن جانبه، أكد خليل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بالمرج، بأنه سيتم عمل مذكرة بالواقعة، ورفعها لرئيس المدينة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين.