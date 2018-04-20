"FBI" ترصد مليون دولار لمن يدلى بمعلومة عن صحفى أمريكى فقد بسوريا

"FBI" ترصد مليون دولار لمن يدلى بمعلومة عن صحفى أمريكى فقد بسورياالجمعة، 20 أبريل 2018 10:12 م
الدمار فى سوريا
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أعلنت السلطات الفدرالية الأمريكية مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب أثر الصحفى أوستن تايس الذى اختفى فى سوريا قبل أكثر من خمس سنوات.
وقدم مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آي) العرض مؤكدا عدم علاقته بـ "أى حدث معين".
وقد يكون تايس الصحفى الأمريكى الوحيد المحتجز حاليا فى سوريا التى أصبحت أحد أخطر البلدان بالنسبة للمراسلين الحربيين.
وسيتم دفع المكافأة مقابل "المعلومات التى تؤدى مباشرة الى مكانه واسترداده والعودة الآمنة" للمراسل.
وعمل تايس وهو صحفى مستقل مع "ماكلاتشى نيوز" و"واشنطن بوست" و قناة "سى بى إس" ، وغيرها من وسائل الإعلام بما فى ذلك وكالة فرانس برس، و"بى بى سي" و"اسوشيتد برس".
وتم اختطافه فى 14 أغسطس 2012 قرب دمشق بعد أيام من عيد ميلاده الـ31.
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