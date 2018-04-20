28 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد

28 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيدالجمعة، 20 أبريل 2018 03:06 م
سفينة حاويات - ارشيفية
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أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 28 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفينة ويتراكى على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن آخرى.
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 9 سفن حاويات منها دخول 3 سفن وخروج 3 آخرين ويتراكى على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.
وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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