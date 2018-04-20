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28 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:06 م
28 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد سفينة حاويات - ارشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 28 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفينة ويتراكى على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن آخرى.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 9 سفن حاويات منها دخول 3 سفن وخروج 3 آخرين ويتراكى على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 


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