28 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد







بورسعيد – محمد فرج

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 28 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفينة ويتراكى على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن آخرى.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 9 سفن حاويات منها دخول 3 سفن وخروج 3 آخرين ويتراكى على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.