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الجمعة، 20 أبريل 2018 06:10 م
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وكيل تعليم الإسكندرية تفتتح معارض الأنشطة الطلابية

الجمعة، 20 أبريل 2018 05:27 م
وكيل تعليم الإسكندرية تفتتح معارض الأنشطة الطلابية وكيل تعليم الإسكندرية تفتتح معارض الأنشطة الطلابية


الإسكندرية جاكلين منير
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إفتتحت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، معارض و حفلات الأنشطة الطلابية على مستوى إدارات الإسكندرية الثمانية ويرافقها إبراهيم زيتون مدير عام الشئون التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم وبعض قيادات الوزارة ونواب المحافظة.

من جهه أخرى قام توجيه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم وموجهى  أوائل رياض الأطفال بالإدارات التعليمية بزيارة معرض كلية التربية جامعة الإسكندرية المقام بمقر الكلية وكان فى اسقبالهم عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية  ، الدكتور محمد أنور الذى دعى أعضاء توجيه رياض الأطفال إلى احتفالية يوم اليتيم المقامة داخل الجامعة، بهدف تنمية الأنشطة الإدراكية للطفل عن طريق وسائل تعليم الأطفال القيم والمهارات والمباديء الأساسية.

وقد تم الاتفاق على التنسيق بين كلية التربية ومديرية التربية والتعليم، بالإسكندرية لعمل ورش عمل من قبل طلبة كلية التربية لأطفال المدارس الموهوبين وتغطية الإدارات التى بها عجز معلمى رياض الأطفال.

 

 

 

 

 


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