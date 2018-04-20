وكيل "تضامن الإسكندرية": غلق 687 جمعية أهلية لوجود مخالفات و18 أخرى محظورة







الإسكندرية جاكلين منير

قال وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية ، محمد كمال الدين حجاجى ، إن مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تشرف على 3242 جمعية أهلية ، منها 18 جمعية محظورة تم حظرها بعد ثورة 30 يوينو و كانت تتبع جماعة الاخوان الارهابية ، فيما قامت المديرية بحل 687 جمعية أخرى وذلك بعد الفحص والتفتيش و تبين وجود مخالفات مالية و إدارية بها.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن هناك تعاونا كبيرا من المديرية والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى ، بشكل مستمر ، حيث وزعت المديرية من خلال تلك الجمعيات بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر 6900 دواجن و 17340 كجم لحوم ، و22 مليون طن خضروات مجمدة ، بإجمالى 25 ألف و 640 أسرة مستفيدة من الاسر الاكثر إحتياجا.

كما تم توزيع 6 الاف بطانية و500 لحاف ومستلزمات مدارس على التلاميذ بإجمالى 2600 شنطة مدرسية ،بالإضافة إلى توفير إيجار 20 شقة لغير القادرين بمدينة بشاير الخير1.

وأكد أن المديرية تولى اهتماما كبيرا بالحضانات ودور الأيتام، خاصة وأنها تتعامل مع الأطفال فى عمر الزهور، فقد أغلقت المديرية 400 حضانة غير مرخصة خلال السنوات الخمس الأخيرة ، فيما تمت إحالة إدارة 4 دور أيتام إلى النيابة لوجود مخالفات جسيمة ، كما تم إغلاق دار أيتام كانت تتلقى الاطفال بدون ترخيص ولا تتبع إشراف الوزارة، وبالفعل تم التنسيق مع الأمن وإغلاقها العام الماضى وإحالة الأطفال وتوزيعهم على دور الأيتام التابعة للوزارة والتى يبلغ عددها 52 دار أيتام عاملة ، بالإضافة إلى أن المديرية تحرص على وجود حملات تفتيشية دورية على دور الايتام والكشف الطبى عليهم بصفة دورية .























