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الجمعة، 20 أبريل 2018 04:36 م
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وفاة سائق أتوبيس سياحى بخط الصعيد - شرم الشيخ متأثرا بأزمة قلبية

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:44 م
وفاة سائق أتوبيس سياحى بخط الصعيد - شرم الشيخ متأثرا بأزمة قلبية جثة - أرشيفية


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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لقى السائق إسماعيل محمد أحمد 71 سنة من محافظة المنيا مصرعه أثناء قيادته لأتوبيس سياحى لنقل الركاب خط الصعيد شرم الشيخ.

 

تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من شرطة طور سيناء يفيد وفاة السائق إسماعيل محمد أحمد أثناء القيادة أمام كوبرى الزهراء بمدينة طور سيناء على إثر أزمة قلبية مفاجئة، وقد تم إنقاذ الأتوبيس والركاب بمعرفة السائق البديل، وتمكن من إيقاف الأتوبيس.

 

تم نقل الجثة إلى مستشفى الطور العام وتم وضعها بثلاجة المستشفى واخطرات النيابة لتولى التحقيق.


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