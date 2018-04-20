وصول سفينة بضائع تحمل 3200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد







بورسعيد – محمد فرج

استقبل ميناء غرب بورسعيد اليوم الجمعة سفينة البضائع العامة imepolu المالطية تمهيدا لتفريغ 3200 طن صودا كاوية بالميناء.

وذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس خلال بيانا لها اليوم الجمعة،أن سفينةimepolu البضائع تحمل جنسيةمالطا ويبلغ طولها 103 مترا و الغاطس 5 أمتار وسوف تغادر الميناء غدا فور الإنتهاء من تفريغ الحمولة.

وأضاف البيان أن الميناء سجل خروج سفينتين ويتراكى على الأرصفة سفينة آخرى وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.