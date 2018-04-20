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وسائل إعلام سورية: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غوطة دمشق الغربية

الجمعة، 20 أبريل 2018 01:54 م
وسائل إعلام سورية: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غوطة دمشق الغربية قصف سوريا - أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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ذكرت وسائل إعلام سورية، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة فى غوطة دمشق الغربية.

وقالت وسائل الإعلام السورية وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الاتفاق يقضى بخروج معظم الفصائل المسلحة من غوطة دمشق الغربية التى يسيطر على مناطق فيها كل من "داعش" وفصائل المعارضة السورية المسلحة، مشيرة إلى أنه سيتم خروج المسلحين من المنطقة باتجاه البادية الشرقية، فيما سينسحب آخرون إلى محافظة إدلب، فى حين ستتم تسوية أوضاع المسلحين الباقين.

ولفتت القناة، إلى ورود معلومات تفيد باستسلام مسلحى تنظيم "داعش" المسيطرين على منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة، وذلك بعد الغارات المدفعية والجوية والصاروخية المكثفة التى تعرضت لها مواقع التنظيم الإرهابى فى المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت أن بعض الجماعات المسلحة قد تعرقل تنفيذ عدة بنود من الاتفاق، مشددة على أن العملية العسكرية فى المنطقة ستتواصل إلى حين الانتهاء من تفاصيل بنود الاتفاق كاملا.

من جانبها، ذكرت خلية "الإعلام الحربى المركزي" أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ حين التأكد من التزام المجموعات الإرهابية بكل تفاصيله.

 


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