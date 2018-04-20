وزير التموين ووكيل الأوقاف ونائب رئيس جامعة الزقازيق يفتتحون مسجدا بالشرقية







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أدى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين صلاة الجمعة بمسجد النور بعزبة السمرى التابعة لوحدة القضاة المحلية مركز كفر صقر بمحافظة الشر قية بحضور الشيخ صبرى عبادة مستشار وزارة الأوقاف لقطاع المديريات والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة اوقاف الشرقية والمهندس مصطفى جبر مدير قطاع كهرباء شمال الشرقية رائف تمراز وكيل لجنة ارزراعة بمجلس النواب والعقيد عبد الله لاشين والدكتور محمد حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب وجودت عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو كبير وجمع غفير من التنفيذيين وأهالى القرية والقرى المجاورة، بدعوة من الحاج أحمدى السمرى وصلاح السمرى نيابة عن أهالى المنطقة لافتتاح المسجد.

وأدى خطبة الجمعة الشيخ صبرى عبادة خطبة الجمعة مؤكدا أن الحفاظ على الوطن من أهم إساسيات الإسلام ومن مات دون وطنه فهو شهيد وأن الأوطان من الأديان والأديان من عند الله فهو الذى خلق الإنسان وجعله يعيش بوطن وألزمه بالحفاظ عليه والزمنا ببناء الوطن ووضع ركائز الأمن والأمان به.







































