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الجمعة، 20 أبريل 2018 01:30 م
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وزير الأوقاف ومحافظ شمال سيناء يتفقدان شاطئ العريش

الجمعة، 20 أبريل 2018 01:04 م
وزير الأوقاف ومحافظ شمال سيناء يتفقدان شاطئ العريش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف


شمال سيناء محمد حسين
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تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قبل قليل، شاطئ مدينة العريش يرافقه اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وقيادات الجيش الثانى الميدانى.
 

وقام وزير الأوقاف، بجولة حرة على كورنيش مدينة العريش، أعقبها قيام وزير الأوقاف، بالدعاء لمصر، وأن يحفظ رجال الجيش والشرطة.

 


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