وزير الأوقاف ومحافظ شمال سيناء يتفقدان شاطئ العريش

وزير الأوقاف ومحافظ شمال سيناء يتفقدان شاطئ العريشالجمعة، 20 أبريل 2018 01:04 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
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تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قبل قليل، شاطئ مدينة العريش يرافقه اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وقيادات الجيش الثانى الميدانى.
وقام وزير الأوقاف، بجولة حرة على كورنيش مدينة العريش، أعقبها قيام وزير الأوقاف، بالدعاء لمصر، وأن يحفظ رجال الجيش والشرطة.
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