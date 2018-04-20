واشنطن:اعتقال متشدد ألمانى متهم بالضلوع فى اعتداءات 11 سبتمبر بسوريا







القامشلى (أ ف ب)

أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخميس، أنّ القوات الكردية فى سوريا اعتقلت متشددا ألمانيًا من أصل سورى، متهمًا بالاشتراك فى التخطيط لاعتداءات الحادى عشر من سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون إريك باهون "يمكننا التأكيد أنّ محمد حيدر زمّار، الألمانى من أصل سورى، قد اعتُقل منذ أكثر من شهر من جانب حلفائنا قوات سوريا الديموقراطية".

وأضاف "لقد تم التعريف عن زمّار، فى تقرير اللجنة الوطنية حول اعتداءات 11 سبتمبر، على أنه متشدد، وتابع "إننا نعمل مع حلفائنا فى قوات سوريا الديموقراطية، للحصول على تفاصيل إضافية".

وكان قيادى كردى أكّد لوكالة فرانس برس الأربعاء أن قوات كردية فى شمال سوريا اعتقلت زمّار، وقال القيادى العسكرى البارز طالبا عدم نشر اسمه إنّ "محمد حيدر زمّار معتقل لدى الجهات الكردية الامنية فى شمال سوريا وهو الان قيد التحقيق"، من دون مزيد من التفاصيل.

وزمّار (57 عاما) متهم بالمشاركة فى تأسيس خلية هامبورغ وتجنيد قسم من قراصنة الجو الانتحاريين الذين نفذوا الاعتداءات التى أدمت الولايات المتحدة وتبناها تنظيم القاعدة.

وكان زمّار اعتُقل فى المغرب فى ديسمبر 2001 فى عملية أمنية شارك فيها عملاء من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى إيه) وقد تم تسليمه الى السلطات السورية بعد اسبوعين من اعتقاله.

وفى سوريا حكمت عليه محكمة أمن الدولة الاستثنائية فى 2007 بالسجن لمدة 12 عاما بعدما دانته بالانتماء الى تنظيم الاخوان المسلمين وهى جريمة كان القانون السورى يعاقب عليها بالإعدام فى حينه.

ولكن بعد اربع سنوات بدأ النزاع فى سوريا وأطلق النظام سراح قسم من السجناء الاسلاميين المتشددين فى حين تمكن سجناء جهاديون آخرون من الفرار والالتحاق بفصائل جهادية عدة.