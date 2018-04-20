ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و6 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة،بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2744 طن قمح كما غادرت 69 سيارة نقل محملة بـ 3019 طن قمح،وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151556 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23193 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 8195 طن يوريا و4087 طن فوسفات و1464 طن رمل و4000 طن كاولينا و3171 طن حديد بليت.