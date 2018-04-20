موسكو: سنقدم أدلة على إسقاط الدفاع الجوى السورى لبعض الصواريخ المجنحة

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن الجيش الروسى سيقدم قريبا دليلا على إسقاط نظام الدفاع الجوى السورى لبعض الصواريخ التى أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وقال لافروف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - "لدى هيئة الأركان العامة (الروسية) صورة واضحة للغاية، لقد راقبنا كل الذى حدث فى الوقت الحقيقى، بشكل حى، والإحصائيات التى قدمها العسكريون، ونحن على استعداد لتحمل المسؤولية عنها​​​".

وأضاف وزير الخارجية الروسى، أنه إذا ادعى شخص ما، أن جميع الصواريخ الـ105 قد حققت أهدافها، فليقدم إحصائياته، وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد صرحت بأن الصواريخ التى أُطلقت أصابت أهدافها فى سوريا، وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه تم إطلاق 100 صاروخ، ولم يسقط منها صاروخ واحد، وكلها أصابت أهدافها.