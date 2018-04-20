video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل جندى عراقى وإصابة 3 فى انفجار عبوة ناسفة بديالى

الجمعة، 20 أبريل 2018 12:08 م
مقتل جندى عراقى وإصابة 3 فى انفجار عبوة ناسفة بديالى الجيش العراقى


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

قتل جندى من الجيش العراقى اليوم الجمعة، وأصيب 3 آخرون بينهم ضابط، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقى محافظة ديالى.

وقال مصدر أمنى - فى تصريح أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى - "إن وكرا لتنظيم داعش تم تدميره بضربة جوية من قبل طائرات التحالف الدولى فى بساتين الزور قرب المقدادية شمال شرقى ديالي"، مشيرا إلى أن قوات الجيش العراقى تقدمت لتفقد الوكر، حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة قربه، ما أسفر عن مقتل جندى وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط.

وكان مصدر مسؤول قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، أنه تم قصف وكر مهم لداعش فى الزور شمال شرقى ديالي، أسفر عن مقتل اثنين من مسلحى التنظيم أحدهما الذراع الأيمن لزعيمه أبو بكر البغدادى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش العراقى يعلن تدمير تسعة أنفاق لـ"داعش" فى نينوي

الجيش العراقى يدمر 3 عربات مفخخة ويضبط أسلحة غرب الأنبار

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الجيش العراقى

اخبار الجيش العراقى




لا تفوتك
تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة