مقتل جندى عراقى وإصابة 3 فى انفجار عبوة ناسفة بديالى







بغداد (أ ش أ)

قتل جندى من الجيش العراقى اليوم الجمعة، وأصيب 3 آخرون بينهم ضابط، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقى محافظة ديالى.

وقال مصدر أمنى - فى تصريح أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى - "إن وكرا لتنظيم داعش تم تدميره بضربة جوية من قبل طائرات التحالف الدولى فى بساتين الزور قرب المقدادية شمال شرقى ديالي"، مشيرا إلى أن قوات الجيش العراقى تقدمت لتفقد الوكر، حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة قربه، ما أسفر عن مقتل جندى وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط.

وكان مصدر مسؤول قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، أنه تم قصف وكر مهم لداعش فى الزور شمال شرقى ديالي، أسفر عن مقتل اثنين من مسلحى التنظيم أحدهما الذراع الأيمن لزعيمه أبو بكر البغدادى.