محافظ المنيا: لم نتخذ قرارا بعودة العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة من الخارج







كتب أيمن رمضان

قال اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، إنه لا صحة لما يتردد بشأن اتخاذ المحافظة قرار بعودة المصريين العاملين فى الخارج ممن يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة موضحاً أن الصحيح فى هذا الأمر أن هناك عجز شديد جداً فى بعض التخصصات تسبب فى معاناة الأهلى بالمحافظة ، وتابع:"اعتقد أن ابناء المحافظة أولى بالرعاية ..وعدد المطلوب عودتهم من 20 إلى 30 مصرى فقط ممن ينتمون لمحافظة المنيا".

وأضاف "البدبوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حقائق وأسرار "، الذى يقدمه النائب مصطفى بكرى، عبر فضائية "صدى البلد"، أن لدى المحافظة عجز مرعب فى المهندسين مما يؤخر المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وتابع: "قوة المحافظة 176 مهندس، والموجودين فى الداخل على مستوى المراكز التسعة 60 مهندسا، وهذا أمر مزعج للغاية.. ونفس الموضوع فى الأطباء ..العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية مفتوحة والدولة أنفقت عليها ومفيش أطباء..عندنا نقص كثير جداً فى الأطباء".

ولفت محافظ المنيا، إلى وجود تبرعات من المواطنين لعمل مراكز غسيل كلوى للدولة، ولكننى رفضت ذلك ، وتابع:"قلت مش هنقدر نبنى أو نمنح التراخيص لأنى معنديش أطباء".