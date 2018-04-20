مباحث التموين بسوهاج تضبط تاجر استولى على مقررات تموينية بــ 270 ألف جنيه







سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن، واللواء خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية لتحقيق أقصى رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة التى قادها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين عن ضبط" 32" قضية تموينية منها ضبط ا ع ا ا ح 43 سنة تاجر تموين ويقيم دائرة مركز سوهاج لاستيلائه علي مقررات تموينية بدون وجه حق حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ " 267.319 " مائتان وسبعة وستون ألف وثلاثمائة وتسعة عشر جنيهاً تحرر عن ذلك المحضر رقم 127 جنح أمن دولة طوارئ المركز لسنة 2018

كمـــا تـــم ضبــــط " 6 " قضايا انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا أنتاج خبز ناقص وزن و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن أسعار السلع وقضيتى عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.