video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه 12 ساعة عن 8 مناطق بمدينة أسوان .. مساء اليوم

الجمعة، 20 أبريل 2018 11:36 ص
قطع المياه 12 ساعة عن 8 مناطق بمدينة أسوان .. مساء اليوم قطع المياه -أرشيفية


أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع المياه بـ8 مناطق بمدينة أسوان، بدءً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ولمدة 12 ساعة متواصلة.

وذكرت الشركة فى بيانٍ لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإجراء أعمال إحلال وتجديد برافع مياه الشرب بالمحمودية رقم ( 1 ، 2 ) مما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق "المحمودية، عمارات الرى والصرف، وعمارات بنك الإسكان، وعمارات سور كيما، وعمارات معزوز، وعمارات المهندسين، وعمارات أبناء القاهرة، وعمارات أبناء سوهاج"، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل 19 ساعة من الساعة 10 مساء الغد

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة لكسر ماسورة رئيسية فى حلوان

قطع المياه عن مناطق بالتوسعات الشرقية بـ6أكتوبر من 8صباح غد وحتى 4مساء

قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة بدءً من الساعة 10 صباح السبت

الأربعاء.. قطع المياه 10 ساعات عن بعض أحياء مدينة الشيخ زايد لأعمال الصيانة

شركه مياه الشرب والصرف الصحى

قطع المياه

المحموديه

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة