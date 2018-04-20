قطع المياه 12 ساعة عن 8 مناطق بمدينة أسوان .. مساء اليوم







أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع المياه بـ8 مناطق بمدينة أسوان، بدءً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ولمدة 12 ساعة متواصلة.

وذكرت الشركة فى بيانٍ لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإجراء أعمال إحلال وتجديد برافع مياه الشرب بالمحمودية رقم ( 1 ، 2 ) مما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق "المحمودية، عمارات الرى والصرف، وعمارات بنك الإسكان، وعمارات سور كيما، وعمارات معزوز، وعمارات المهندسين، وعمارات أبناء القاهرة، وعمارات أبناء سوهاج"، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.