غدا.. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا







قنا - هند المغربى

أعلن قطاع كهرباء قنا شرق، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة، سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق (سيدي عبدالرحيم – الزبيدي – الجوازات - القرشي ) بمدينة قنا، وذلك غدا السبت21 إبريل من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا، وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.