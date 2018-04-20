غدا.. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا

غدا.. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قناالجمعة، 20 أبريل 2018 04:00 ص
قطع التيار الكهربائى
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أعلن قطاع كهرباء قنا شرق، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة، سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق (سيدي عبدالرحيم – الزبيدي – الجوازات - القرشي ) بمدينة قنا، وذلك غدا السبت21 إبريل من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا، وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.
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