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الجمعة، 20 أبريل 2018 04:32 ص
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غدا.. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا

الجمعة، 20 أبريل 2018 04:00 ص
غدا.. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا قطع التيار الكهربائى


قنا - هند المغربى
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أعلن قطاع  كهرباء قنا شرق، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة، سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق (سيدي عبدالرحيم – الزبيدي – الجوازات - القرشي ) بمدينة قنا، وذلك غدا السبت21 إبريل من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا، وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.

 


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