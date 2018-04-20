صور.. وصول أولى رحلات المعتمرين على الخط الملاحى سفاجا - ينبع







البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا اليوم أولى رحلات عودة المعتمرين على متن العبارة محبة وعليها 800 معتمر قادمة من ميناء ينبع السعودى،حيث تم استقبال الركاب بمحطة الركاب الجديدة عبر كوبرى للمسافرين بطول حوالى 500 متر طولى يربط بين رصيف الميناء والمحطة مغطى و مجهز بالسيور المتحركة والسلالم الكهربائية وسلالم الطوارىء ومكيف تماما ومزود بوحدات توليد كهرباء احتياطية للطوارىء.

كما تم انهاء كافة الإجراءات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، كما تم تنظيم أعمال حاملى الامتعة بالميناء وعدم السماح بدخولهم إلا مع دخول العبارات للموانى ولمن يحمل تصريح بذلك ومتابعتهم بصرامة لعدم استغلال الحمالين للركاب.

وقال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،إنه تم رفع كفاءة صالات الوصول والسفر وتزويدها بعدد مناسب من العاملين بنظام ورادى على مدار 24 ساعة فى حالة تواجد عبارات على الارصفة والتنسيق بين مركز عمليات الهيئة الرئيسى والمراكز الفرعية بالموانى لاستقبال أى احداث طارئة وسرعة العمل على حلها .

على جانب آخر ، تم تشديد اجراءات فحص الركاب عند وصولهم للميناء لمنع دخول العدوى للبلاد و حجز الحالات التى يشتبه بها بالتنسيق مع ادارة الحجر الصحى بالميناء و توفير سيارات الاسعاف والخدمات الطبية وتجهيز المستشفيات التابعة لمجلس من أطباء وممرضين و علاج وأدوية وعربات اسعاف لاستقبال أى حالات طارئة .



وصول أولى رحلات المعتمرين



وصول أولى رحلات المعتمرين



وصول أولى رحلات المعتمرين