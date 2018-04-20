صور.. ننشر فعاليات أيام معرض الكتاب الخامس وعرض 30 ألف كتاب بدسوق







كفر الشيخ – محمد سليمان

تتطلع أنظار الألاف صوب مدينة دسوق، انتظاراً لافتتاح معرض الكتاب العالمي بدسوق، وشراء الكتب بأرخص الأسعار، بالإضافة لحضور الأمسيات المتعددة والفعاليات، بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ واللواء حمدى الحشاش مساعد المحافظة لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة بحديقة مجلس مدينة دسوق.

المعرض من تنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، وبحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك في الثانية عشر ظهر الأحد 22 أبريل ويستمر حتى 30 أبريل الجارى بمشاركة 31 دار نشر وهيئة ومؤسسة بأكثر من 30 الف كتاب، ويضم خلال فترة انعقاده 22 فعالية ثقافية وفنية مصاحبة تبدأ مع الافتتاح وتستمر طوال اليوم.