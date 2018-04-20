صور.. ننشر فعاليات أيام معرض الكتاب الخامس وعرض 30 ألف كتاب بدسوق

صور.. ننشر فعاليات أيام معرض الكتاب الخامس وعرض 30 ألف كتاب بدسوقالجمعة، 20 أبريل 2018 12:28 م
تتطلع أنظار الألاف صوب مدينة دسوق، انتظاراً لافتتاح معرض الكتاب العالمي بدسوق، وشراء الكتب بأرخص الأسعار، بالإضافة لحضور الأمسيات المتعددة والفعاليات، بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ واللواء حمدى الحشاش مساعد المحافظة لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة بحديقة مجلس مدينة دسوق.
المعرض من تنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، وبحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك في الثانية عشر ظهر الأحد 22 أبريل ويستمر حتى 30 أبريل الجارى بمشاركة 31 دار نشر وهيئة ومؤسسة بأكثر من 30 الف كتاب، ويضم خلال فترة انعقاده 22 فعالية ثقافية وفنية مصاحبة تبدأ مع الافتتاح وتستمر طوال اليوم.
من جانبه، قال اللواء حمدي الحشاش ، مساعد محافظ كفر الشيخ: تبدأ فعاليات المعرض بعروض للآلات الشعبية بكفر الشيخ التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ويقام فى السادسة مساء لقاء بعنوان شعراء كفر الشيخ في معجم البابطين للشاعر الدكتور محمد عيسى ويدير اللقاء الشاعر حسن عبيد يليها ندوة بعنوان الاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم عند الصغار ويتحدث خلالها القصاصتان تاجوج الخولي - عزيزة الشراكي وتديرها الشاعرة منى عبد الباقي ، يعقبها امسية لشعراء دسوق و قلين ويديرها كل من الشاعرين حسام الدين ريشو وسعيد طنطاوي .
وأضاف الحشاش ، ل " اليوم السابع " وفي السادسة مساء الإثنين 23 أبريل يلتقى الجمهور باطلالة على المشهد الشعري في دسوق مع الشاعر أكرم عقل ويدير اللقاء الشاعر عادل محمد علي ويليها ندوة عن الهوية المصرية و الانتماء للدكتور حمدي شتا ويديرها الباحث عبد الرحيم الشهاوي ثم أمسية لشعراء بيلا و كفر الشيخ في الثامنة يديرها كل من الشاعرين محمد شريف عثمان و صبحي سعيد .
ويقام في السادسة مساء الثلاثاء 24 ابريل أمسية عن الأدب الشعبي ودوره في المجتمع للشاعر السعيد قنديل ويديرها ممدوح المتولي وبعدها حفل لمواهب إدارة دسوق التعليمية .
وقال الحشاش أما يوم الأربعاء 25 أبريل يبدأ بندوة صباحية بعنوان " يوم في حب مصر " يتحدث خلالها المستشار العسكري لمحافظ كفر الشيخ وفي السادسة مساء لقاء حول الاستعداد الصحيح لاستقبال شهر رمضان للدكتور نشأت أبو عيطة ويديره الدكتور شحَّات حجاب ثم يقام حفل فني لجمعية " أسيل" لتنمية المجتمع ،وفي يوم الخميس 26 أبريل يقام لقاء حول عقوبة السلب عند الصوفية للروائي سمير المنزلاوي يديره الشاعر سعيد شحاتة يليها لقاء جماهيري للدكتور أحمد سليم مستشار محافظ كفر الشيخ للشباب .
وقال الحشاش ، ويوم الجمعة 27 ابريل تشهد الفعاليات أمسية بعنوان سيمفونية الحضور والغياب عن الراحل خيري عبد العزيز بمشاركة الشعراء زينهم البدوي ، مصطفى مقلد ،محمد رطيل ويديرها الشاعر أحمد زكي شحاتة يعقبها الأمسية الثالثة وعنوانها سيدي سالم والرياض ويديرها الشاعرين أحمد فؤاد هاشم ومحمد عامر .
وأضاف الحشاش: تستمر الفعاليات السبت 28 أبريل، حيث تقام ندوة تعبر عن ثقافة التوعية وتدور حول المياه وطرق المحافظة عليها يتحدث خلالها المهندس محمود عسكر ويديرها مهندس عماد أبو الفتوح وفي السابعة والنصف تقام أمسية لشعراء فوة و مطوبس يديرها الشاعرين إسماعيل حشيش وأحمد طليف، وفي السادسة مساء الأحد 29 ابريل يبدأ لقاء حول "الطريق إلى الذات " لأحمد نعيم ويديره الشاعر سعيد الصاوي ثم يتحدث الدكتور طه هنداوي عن القيم في التراث الشعبي في لقاء مفتوح يديره الشاعر عبد البر علواني وفي التاسعة مساء يلتقي الجمهور بأمسية لشعراء الحامول و البرلس يديرها كل من الشاعرة حميد المصري وإيهاب وقا .
معرض الكتاب بدسوق
جانب من الكتب المعروضة
جانب من معرض الكتاب بدسوق
جانب من الكتبي المعروضة بمعرض دسوق
تنوع الكتب بالمعرض
جانبمن الكتب
الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة
اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ
الدكتور هيثم علي الحاج
للواء حمدي الحشاتش مساعد محافظ كفر الشيخ
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