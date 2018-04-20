صور.. نادى شرم الشيخ يقيم يوما ترفيهيا للأطفال الأيتام







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أقام نادى شرم الشيخ الرياضى الاجتماعى، برئاسة محمد الغندور، مدير عام النادى، يوما ترفيهيا حافلا بالبرامج، واختتمه بحفل فنى فى المساء تم من خلاله تكريم الأطفال الأيتام وأمهاتهم.

وتم تنظيم رحلة بحرية للأطفال من خلال غواصات بحرية فى عمق البحر، وظهرت علامة الفرحة والسعادة وانبهار الأطفال بما رأوه من مناظر خلابة، حيث الشعاب المرجانية والأسماك الملونة، والتقطوا الصور التذكارية ورددوا الأغانى الوطنية مع الدى جى أعلى سطح الغواصات، وبعد عودتهم من الرحلة البحرية استمتعوا فى النادى بباقى اليوم مع الفقرات الفنية الرائعة والفنون الشعبية وفقرة الساحر والسيرك والألعاب البهلوانية والعرائس، والعديد من المسابقات الترفيهية حتى المساء.

وتم تنظيم حفل آخر لهم بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة، وإبراهيم عزام رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفل اليتيم بطور سيناء، وعصام خضير نائب رئيس مجلس الإدارة، وتم من خلاله تسليم الهدايا العينية والمالية على جميع الأطفال.

وأكد السكرتير العام أن المحافظة دائما ترعى الأيتام وأسرهم، وعلى أتم استعداد لتلبية كل مطالبهم، مشيرا إلى أنه تم مشاركة العرائس الأيتام فرحتهم بالزفاف بحضور المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى توفير كل الأجهزة الكهربائية، وطلب منهم التوجه إلى مكتبه للقائه فى حالة احتياجهم لتلبية أى مطالب لهم.

من جهته أكد محمد الغندور، مدير عام النادى، أن النادى وكل العاملين فيه فى خدمة الأبناء الأيتام، مؤكدا أنهم جميعا بمثابة آباء لكل طفل يتيم، نقدم لهم يد العون والمساعدة ولن ندخر جهدا فى إسعادهم دوما.

وشارك الأطفال فرحتهم طوال اليوم أعضاء مجلس الإدارة المتولى قاسم وأمل كمال ونهلة بدر، وأحمد بدور ومحمد حيدر، وعماد الكومى أمين الصندوق.



نادى شرم الشيخ يحتفل مع الأيتام



نادى شرم الشيخ يحتفل مع الأيتام



نادى شرم الشيخ يحتفل مع الأيتام



نادى شرم الشيخ يحتفل مع الأيتام