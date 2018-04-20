صور.. مهرجان الشعر العربى بجنوب سيناء يقيم حفل تأبين للراحل محمود الأسوانى







جنوب سيناء – فايزة مرسال

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الشعر العربى "فى حب مصر" بقصر ثقافة طور سيناء، بعقد حفل تأبين لشاعر العامية الراحل محمود الأسوانى، وذلك بحضور مدير عام الثقافة بجنوب سيناء وكوكبة من أدباء وشعراء مصر، وعدد من قيادات الثقافة بجنوب سيناء وأسرة الراحل.

أدار فعاليات ختام المهرجان وحفل التأبين، الناقد والأديب محمد الدسوقى رئيس شعبة الدراسات الأدبية باتحاد كتاب مصر، بحضور الشاعر عصام بدر، والشاعر عاطف الجندى، والدكتور أحمد بدير رئيس نادى الأدب، والقاص طارق الصاوى، والمطرب أحمد صبحى مدير إدارة الموهوبين بالمحافظة، الإعلامى أبو السعود أبو الفتوح .

بدأ الدسوقى مراسم تأبين الأسوانى بالتعريف بالشاعر، أعقبه الإعلامى أبو السعود أبو الفتوح بتقديم نبذة عن الراحل، والتى أكد فيها على وطنيته وإنسانيته كمنهج حياة، تلاه عرض فيديو عن الأسوانى للمخرج جمال مهران، تخلله إلقاء بعض المواهب الصغيرة لقصائد الراحل.

واختتمت مراسم التأبين بكلمة ثناء وشكر للباحث حمد شعيب مدير عام الفرع، عن محمود الأسوانى، وتقديم شهادة تقدير له تسلمتها زوجته، كما قدم شهادة تقدير للشاعر عاطف الجندى، وأخرى للشاعر عصام بدر، واختتم الدسوقى التأبين بإلقاء بعض قصائد للراحل الأسوانى والوقوف دقيقة حداد.

وأشار الباحث حمد شعيب مدير عام الثقافة إلى تقديم مقترح لرئاسة الهيئة لإطلاق اسم الراحل شاعر العامية محمود الأسوانى، على قاعة نادى الأدب بقصر الطور .



تأبين لشاعر العامية محمود الأسوانى



تأبين لشاعر العامية محمود الأسوانى