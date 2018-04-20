صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال النهائية لكوبرى الشيخ مبارك







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد طلعت عبد القادر، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، الأعمال التشطيبية لكوبرى الشيخ مبارك العلوى قبل افتتاحه، رافقه خلالها أشرف الطبجى، رئيس قرية الساحل القبلى، وهندسى ومشرفى المشروع، كما تابع أعمال ردم وتسوية وتعلية موقع مصنع فصل المعادن من الرمال السوداء .

وقال مساعد المحافظ، إنه تابع الأعمال الجارية بكوبرى الشيخ مبارك، مشيرًا إلى أنه حريص على التأكد من صلاحية المنشآت قبل ربطها فى العمل العام، وخلوها تماماً من العيوب المهنية والهندسية، والتأكد من سلامتها ودوام استمراريتها ، مؤكداً أنه تفقد حالة الرصف ووضعيته النهائية للسير، والفاصل الخرسانى بين الحارتين ، والأعمدة الكهربائية والإنارة العامة أعلى وجانبى الكوبرى.

وأضاف عبد القادر لـ"اليوم السابع"، أن الأعمال بموقع شركة فصل الرمال السوداء تضاعفت بشكل كبير فى شهر إبريل الجارى، مؤكداً أنه تم الدفع بعدد كاف من سيارات نقل الرمال ذات السعة والحمولات الكبيرة لنقل رمال ناتج تكريك وتطهير بحيرة البرلس إلى ملاحة منيسى، لردم وتعلية المنخفضات والمستنقعات وما شابه ذلك، تمهيدًا للأعمال الإنشائية للمشروعات المقترح إقامتها بالمنطقة لجذب المستثمر العربى والأجنبى وتشغيل الكثير من الشباب وإقامة البنية التحتية والأساسية والقضاء على فوضى العشوائيات بالمنطقة.



مساعد المحافظ يتابع ردم موقع مصنع فصل الرمال السوداء



الأعمال الجارية لردم وتعلية موقع مصنع الرمال السوداء



جانب من الاعماتل بموقع مصنع فصل الرمال السوداء



متابعة الاعمال بكوبري الشيخ مبارك العلوي