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صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بطنطا

الجمعة، 20 أبريل 2018 06:21 م
صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بطنطا جانب من الجولة


الغربية - عادل ضرة
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تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية يرافقه اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، خدمات تأمين الكنائس للوقوف على مدى انتظامها وجاهزيتها للتعامل مع أى ظروف طارئة فى ظل المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.

وشدد مدير أمن الغربية على تحقيق السيطرة الأمنية وملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس.

كما شدد حسونة على متابعة كاميرات المراقبة للنواحى الفنية، والتنسيق مع مسئولى الكنائس باستمرار تواجد العنصر النسائى على المداخل لفحص السيدات اللاتى يترددن على الكنيسة.

وأصدر توجيهاته لضباط المرور بالحفاظ على الحرم الأمن بمحيط الكنائس من جميع الاتجاهات، ووضع الحواجز الحديدية والأقماع الفسفورية على كافة أضلاع الكنائس، وتسير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون، ودقة فحص كافة المترددين على الكنائس، وحظر ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الكنائس.

كما شدد مدير الأمن على متابعة البوابات الإلكترونية واختبار مدى كفاءتها وفاعليتها على كل  المداخل، كما أصدر تعليمات مشددة  بتنشيط وتعزيز الخدمات لتأمين الكنائس والبنوك والمنشات الحيوية الهامة والشرطية بدائرة القسم أو المركز على مدار 24 ساعة.

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس (1)
 
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس (3)
 
 
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس (4)
 
 
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس (6)
 
 

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