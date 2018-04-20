صور .. محافظ الغربية يفتتح شارع النقيب محمود الكومى ويتفقد أعمال تطوير الكورنيش

صور .. محافظ الغربية يفتتح شارع النقيب محمود الكومى ويتفقد أعمال تطوير الكورنيشالجمعة، 20 أبريل 2018 04:07 م
افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية شارع النقيب محمود الكومى "الأشرف" سابقا بحى ثان طنطا بعد أن تم توسعته وإعادة رصفه وإقامة ميدانين وذلك بتكلفة 4 ملايين جنيه، بمشاركة محافظة الغربية والجهود الذاتية لأهالى المنطقة.
وخلال الافتتاح وجه محافظ الغربية بوضع لوحات استرشادية بالشارع، وأن يكون انتظار السيارات موازى للرصيف حفاظًا على السيولة المرورية بالشارع، جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية اليوم بعد صلاة الجمعة بمدينة طنطا، حيث تفقد كورنيش ترعة القاصد، ووجه بتطهير الترعة على الفور، كما أصدر تعليماته لرئيس حى ثان طنطا بالتنسيق مع ملاك العقارات بالمنطقة لتوحيد ألوان وجهات العمارات، للحفاظ على المظهر الجمالى للمنطقة.
كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير شارع الجلاء بطنطا التى تشمل توسعة الشارع من الجانبين، ومن الجزيرة الوسطى بالشارع، والذى يبلغ عرضه 50 م وإنشاء أرصفه على جانبى الشارع بعرض 3 م، وإنشاء بارك للسيارات بعرض 5.5 م، بالإضافة إلى إنشاء حارة للمناورة بطول الشارع، وإنشاء 3 حارات بعرض 3.5 م لكل حارة في الاتجاهين ويكون متوسط عرض الجزيرة الوسطى بالشارع قرابة 4 متر يتم زراعتها بالأشجار دائمة الخضرة وذلك بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنية.
وخلال الجولة أصدر اللواء أحمد ضيف صقر تعليماته بمضاعفة العمل بتطوير شارع الجلاء لكي يتم الانتهاء منه في اقرب وقت .
وفى نهاية الجولة تفقد اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية أعمال تطوير الكورنيش خلف إستاد طنطا بطول 1500 م بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه بمشاركة محافظة الغربية والجهود الذاتية لأهالي المنطقة وشركة اعمار الدلتا , وتشمل أعمال التطوير تدبيش الجسر ورصف وتجميل للمنطقة . وخلال التفقد وجه محافظ الغربية بضرورة مراعاة الجانب الجمالي للمنطقة لكي تكون متنفس لأهالي المحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية والمهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس أشرف هيكل رئيس حي ثان طنطا والأستاذ محمد متولي رئيس حي أول طنطا والدكتور طارق محمدي خليفة أستاذ بكلية الهندسة جامعه طنطا الاستشاري العام لمجموعة شركات إعمار الدلتا
أعمال تطوير منطقة الجلاء
شارع النقيب محمود الكومي بعد التجديد
محافظ الغربية خلال الجولة
محافظ الغربيه يتابع أعمال تطوير منطقة الجلاء
محافظ الغربيه يفتتح شارع النقيب محمود الكومي
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