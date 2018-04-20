صور .. محافظ الغربية يفتتح شارع النقيب محمود الكومى ويتفقد أعمال تطوير الكورنيش

وخلال الافتتاح وجه محافظ الغربية بوضع لوحات استرشادية بالشارع، وأن يكون انتظار السيارات موازى للرصيف حفاظًا على السيولة المرورية بالشارع، جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية اليوم بعد صلاة الجمعة بمدينة طنطا، حيث تفقد كورنيش ترعة القاصد، ووجه بتطهير الترعة على الفور، كما أصدر تعليماته لرئيس حى ثان طنطا بالتنسيق مع ملاك العقارات بالمنطقة لتوحيد ألوان وجهات العمارات، للحفاظ على المظهر الجمالى للمنطقة.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير شارع الجلاء بطنطا التى تشمل توسعة الشارع من الجانبين، ومن الجزيرة الوسطى بالشارع، والذى يبلغ عرضه 50 م وإنشاء أرصفه على جانبى الشارع بعرض 3 م، وإنشاء بارك للسيارات بعرض 5.5 م، بالإضافة إلى إنشاء حارة للمناورة بطول الشارع، وإنشاء 3 حارات بعرض 3.5 م لكل حارة في الاتجاهين ويكون متوسط عرض الجزيرة الوسطى بالشارع قرابة 4 متر يتم زراعتها بالأشجار دائمة الخضرة وذلك بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنية.