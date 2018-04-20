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صور .. محافظ البحيرة تشهد الإحتفال بيوم الطبيب البحراوى

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:44 م
صور .. محافظ البحيرة تشهد الإحتفال بيوم الطبيب البحراوى جانب من التكريم


البحيرة - ناصر جودة
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شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة،الاحتفال الذى أقامته نقابة الأطباء بمناسبة يوم الطبيب البحراوى بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع دمنهورالثقافى.

وقامت محافظ البحيرة،بتكريم عدد من رموز الأطباء وكذلك الأطباء الحاصلين على درجتي الماجستيروالدكتوراة فى تخصصاتهم الطبية وعدد من القيادات الطبية المتميزة اللذين أحيلوا للمعاش،بالإضافة إلى تكريم الأمهات المثاليات للأطباء وعدد من أسر الأطباء المتوفين ومن جيل الرواد.

شارك فى الاحتفال الدكتورة منى مينا أمين عام مساعد نقابة الأطباء والدكتور محمد منيسى نقيب الأطباءبالبحيرة والدكتور علاء عثمان،وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة والمستشار حامد عيساوى رئيس نادى القضاه بالبحيرة والعقيد محمد شرف،المستشارالعسكرى لمحافظة البحيرة،بالإضافة إلى مديرى الإدارات الصحية ومديرى المستشفيات المركزية وأعضاء مجلس نقابة الأطباء وجمع كبير من الأطباء وأسرهم.

1 محافظ البحيرة تكرم الاطباء
 محافظ البحيرة تكرم الاطباء

 

2 محافظ البحيرة خلال تمريم الاطباء
 محافظ البحيرة خلال تمريم الاطباء

 

3 جانب من حفل تكريم الاطباء
جانب من حفل تكريم الاطباء

 

5 تكريم الاطباء بالبحيرة
 تكريم الاطباء بالبحيرة

 

6 نقيب الاطباء يسلم درع النقابة الى محافظ البحيرة
نقيب الاطباء يسلم درع النقابة الى محافظ البحيرة

 

 

 


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