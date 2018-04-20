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الجمعة، 20 أبريل 2018 04:35 م
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صور.. قافلة طبية توقع الكشف الطبى على 1039 حالة بمركز باريس

الجمعة، 20 أبريل 2018 04:30 م
صور.. قافلة طبية توقع الكشف الطبى على 1039 حالة بمركز باريس جانب من القافلة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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وقعت القافلة الطبية التابعة لجمعية الدكتور مصطفى محمود الكشف الطبى على 1039 حالة مرضية بمركز باريس، وذلك خلال أول يوم عمل لها، والتى بدأت أعمالها أمس الخميس، وسوف تستمر لمدة 4 أيام بمركز الخارجة وباريس.

وقالت الدكتورة السيدة مشرف مدير عام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة فى بيان لها، إن القافلة تضم أكثر من طبيب فى نفس التخصص، كما تضم القافلة تخصصات مختلفة، حيث تم توقيع الكشف على المرضى، كالتالى "باطنى تم الكشف على 98 حالة، وجراحة عامة تم الكشف على 85 حالة، ومسالك بولية تم الكشف على 102 حالة، وأنف وأذن تم الكشف على 78 حالة، ورمد تم الكشف على 230 حالة، ونساء تم الكشف على 123 حالة، ومخ وأعصاب تم الكشف على 98 حالة، وعظام تم الكشف على 225 حالة، ووتم عمل تحاليل معملية لـ300 مريض، وتم تحويل 65 حالة إلى مستشفى الخارجة العام للعمليات كما تم تحويل عدد 35 حالة الى مستشفى مسجد مصطفى محمود".

وأكدت مشرف أن القافلة الطبية التابعة لبنك الشفاء والتى تباشر أعمالها بمستشفى الفرافرة قد وقعت الكشف الطبى على 1200 حالة كشف، و163 تم إجراء عمليات لهم، و500 كشف نظارة، وجارى إعداد نظارات لهم بالقاهرة، تمهيدا لتسليمها و18 حالة تم تحويلها إلى مستشفى الجامعة بأسيوط لاستكمال العلاج وسوف تتوجه القافلة إلى الداخلة اليوم لاستكمال أعمالها بها".

 

جانب من اعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة

 

رئيس المركز يتفقد العمل
رئيس المركز يتفقد العمل

 

قافلة طبية بمركز باريس
قافلة طبية بمركز باريس

 

اثناء تنفيذ القافلة
أثناء تنفيذ القافلة

 

اعضاء القافلة الطبية
أعضاء القافلة الطبية

 

رئيس المركز يستقبل اعضاء القافلة
رئيس المركز يستقبل أعضاء القافلة

 

جانب من العمل
جانب من العمل

 

توقيع الكشف الطبى على المرضى
توقيع الكشف الطبى على المرضى

 

قافلة طبية مجانية لأهالى باريس
قافلة طبية مجانية لأهالى باريس

 


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