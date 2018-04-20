صور.. فلسطينيون يقاومون رصاص الاحتلال بطائرات المولوتوف فى جمعة الشهداء والأسرى







كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

يشارك آلاف الفلسطينيين، اليوم الأربعاء فى إحياء جمعة الشهداء والأسرى على الحدود الإسرائيلية بقطاع غزة، والتى ألقت طائرات الاحتلال صباح اليوم منشورات تحذر فيها أهالى القطاع الاقتراب من السياج الحدودى.

ويجابه الاحتلال هذه المسيرات السلمية بالذخيرة الحية، حيث بدأ جنوده وقيادته يفقدون صوابهم رغم كل عتادهم وآلياتهم ودباباتهم وطائراتهم حيث اصبحوا يعدون العدة الحربية لمواجهة "الطائرات الورقية".. حيث أطفال غزة هزوا "عرش" قادة الاحتلال بـ"طائرة ورقية" لم تستطع طائرة حربية هزيمتها بل وانتصرت الورقية عليها.

فقد تسبب هذه الطائرات الورقية التى تحمل زجاجات حارقة خلال الأيام الماضية بإحراق عشرات الدونمات الزراعية فى الجانب الإسرائيلى المحيط بقطاع غزة، وإلى جانب إطلاق جنود النار صوب "الطائرات الورقية".

ويعد الشبان فى غزة طائرات ورقية تحمل أعلام فلسطين وأسماء قراهم المهجرة منذ نكبة 48 ويطلقونها فى السماء ومنها ما يحمل زجاجات حارقة حيث تسقط فى الجانب الاسرائيلى، وباتت هذه الطائرات الورقية الطفولية هاجسا يؤرق الاحتلال وسكان البلدات الاسرائيلية المقامة حول قطاع غزة.



إسعاف المصابين



اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال



اشتباكات



أعلام فلسطين تزين الطائرات الورقية



جمعة الشهداء والأسرى



شبان فلسطينيون



طائرات المولوتف



طائرات المولوتوف



فلسطينيون يقاومون الاحتلال بالمولوتوف



فلسطينيون يقاومون رصاص الاحتلال بطائرات المولوتف



لافتات جمعة الشهداء والأسرى