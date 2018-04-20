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صور.. فلسطينيون يقاومون رصاص الاحتلال بطائرات المولوتوف فى جمعة الشهداء والأسرى

الجمعة، 20 أبريل 2018 01:11 م
صور.. فلسطينيون يقاومون رصاص الاحتلال بطائرات المولوتوف فى جمعة الشهداء والأسرى جمعة الشهداء والأسرى


كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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يشارك آلاف الفلسطينيين، اليوم الأربعاء فى إحياء جمعة الشهداء والأسرى على الحدود الإسرائيلية بقطاع غزة، والتى ألقت طائرات الاحتلال صباح اليوم منشورات تحذر فيها أهالى القطاع الاقتراب من السياج الحدودى.

ويجابه الاحتلال هذه المسيرات السلمية بالذخيرة الحية،  حيث بدأ جنوده وقيادته يفقدون صوابهم رغم كل عتادهم وآلياتهم ودباباتهم وطائراتهم حيث اصبحوا يعدون العدة الحربية لمواجهة "الطائرات الورقية".. حيث أطفال غزة هزوا "عرش" قادة الاحتلال بـ"طائرة ورقية" لم تستطع طائرة حربية هزيمتها بل وانتصرت الورقية عليها.

فقد تسبب هذه الطائرات الورقية التى تحمل زجاجات حارقة خلال الأيام الماضية بإحراق عشرات الدونمات الزراعية فى الجانب الإسرائيلى المحيط بقطاع غزة، وإلى جانب إطلاق جنود النار صوب "الطائرات الورقية".

ويعد الشبان فى غزة طائرات ورقية تحمل أعلام فلسطين وأسماء قراهم المهجرة منذ نكبة 48 ويطلقونها فى السماء ومنها ما يحمل زجاجات حارقة حيث تسقط فى الجانب الاسرائيلى، وباتت هذه الطائرات الورقية الطفولية هاجسا يؤرق الاحتلال وسكان البلدات الاسرائيلية المقامة حول قطاع غزة.

إسعاف المصابين
إسعاف المصابين

 

اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال

 

اشتباكات
اشتباكات

 

أعلام فلسطين تزين الطائرات الورقية
أعلام فلسطين تزين الطائرات الورقية

 

جمعة الشهداء والأسرى
جمعة الشهداء والأسرى

 

شبان فلسطينيون
شبان فلسطينيون

 

طائرات المولوتف
طائرات المولوتف

 

طائرات المولوتوف
طائرات المولوتوف

 

فلسطينيون يقاومون الاحتلال بالمولوتوف
فلسطينيون يقاومون الاحتلال بالمولوتوف

 

فلسطينيون يقاومون رصاص الاحتلال بطائرات المولوتف
فلسطينيون يقاومون رصاص الاحتلال بطائرات المولوتف

 

لافتات جمعة الشهداء والأسرى
لافتات جمعة الشهداء والأسرى

 

منشورات الاحتلال
منشورات الاحتلال

 


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استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى بشمال قطاع غزة

جمعة الشهداء والأسرى

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